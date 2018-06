8 de agosto de 1907

(Santos) A câmara municipal reúne-se amanhan e tomará conhecimento do requerimento da City, que se propõe a mudar a tracção animal para electrica, nas linhas de bondes da Villa Mathias e José Menino. (Rio) O dr. Miguel Calmon, ministro da industria, recebeu telegrammas de congratulação por motivo da inauguração do tráfego público do telegrapho nacional em Tayuva. (Rio) Pessoa que conhece os negócios do Brasil diz que o empréstimo de 3 milhões será feito pelos srs. Rothchild, em cuja casa o governo tem um saldo superior a 8 milhões.