8 de agosto de 1909 (Rio) O sr. Francisco Sá conferenciou com o sr. Nilo Peçanha sobre a construcção da linha telephonica entre o Rio e S. Paulo. (Pariz) As potencias protectoras de Creta - Italia, França, Inglaterra e Russa - estão promptas para uma intervenção enérgica afim de fazer resfriar o espírito bellicoso da Turquia. (Belgrado) Aggravaram-se muito as condições de saúde do rei Peter I, receando-se de um momento para outro o desenlace fatal. Nas rodas políticas nota-se grande movimento a favor do príncipe Jorge, ex-herdeiro ao throno, que renunciou a favor do irmão Alexandre.