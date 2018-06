8 de julho de 1909

O sr. ministro da Viação e Obras Publicas designou o dia 14 do corrente para a inauguração da estação radio-telegraphica do morro da Babylonia. (Londres) Telegrapham de Tanger para o Daily Telegraph que as tribus revoltosas de Quezzam ameaçam o massacre de todos os judeus ricos daquella região. (Vienna) Chegam graves noticias da Bessarabia, onde foram massacrados innumeros proprietários israelitas, sendo saqueadas as suas casas. (Montevidéo) Magdalena Tagliaferro realisou mais um concerto de grande successo.