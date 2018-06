8 de junho de 1909

(Curityba) O Estado do Parana, orgam independente, continua a campanha contra a candidatura do marechal Hermes da Fonseca á presidência da Republica. (Antuerpia) A Commissão de Propaganda e Expansão Econômica do Brasil tomou parte nas festas commemorativas da annexação do Congo Belga, expondo productos brasileiros de varias espécies. (Londres) Será brevemente lançado nesta praça um empréstimo de 500.000 libras esterlinas destinadas ás obras do porto da Bahia. O empréstimo será emittido ao typo de 90 e juros de 5%.