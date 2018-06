8 de maio de 1909

(Bello Horizonte) Estão bem adeantadas as obras do grande edifício em que vae funccionar a fabrica ''Fiação e Tecelagem Barbacenense'', no subúrbio Villa Campolide, cidade de Barbacena. (Bello Horizonte) Os filatorios da fabrica de chitas desta capital começaram já a trabalhar com 170 operarios. A commissão promotora da recepção de Anatole France e delegados de escolas superiores irão esperar o illustre escriptor a Santos, no dia 19 do corrente, por occasião da sua passagem para a Argentina.