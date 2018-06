8 rodovias estaduais interditadas Pelo menos oito rodovias estaduais continuam interditadas em SC por causa da queda de barreiras. A Polícia Rodoviária Estadual não tem prazo para a liberação delas. O acesso a determinadas cidades está sendo feito por vias alternativas. Na capital, a SC-401 está interditada. O acesso ao norte da ilha é feito por bairros adjacentes, causando enormes filas. Na SC-470 que liga Itajaí a Blumenau, o tráfego no km 18 é permitido apenas para veículos com menos de 10 toneladas. Na BR-470, principal ligação do litoral com o oeste catarinense, veículos só utilizam meia pista nos km 47, 63 e 86.