80,7% das cidades têm lan house; 25% possuem museus e 10,7%, cinemas

RIO - As lan houses são o terceiro equipamento cultural mais frequente no País e estão presentes em 80,7% dos municípios, mostra o Perfil dos Municípios Brasileiros, do IBGE. Os estabelecimentos abertos para uso de computador perdem apenas para bibliotecas (em 97% dos municípios) e estádios ou ginásios (em 89,4% das cidades).

Somente um quarto das cidades brasileiras tem museu e 22,4% têm teatro. Cinemas são ainda mais raros: estão presentes em 10,7% dos municípios, o que se explica em grande parte pela expansão do acesso a filmes por meio da internet.

As locadoras de vídeo estão em queda vertiginosa: 82% dos municípios tinham esse tipo de estabelecimento em 2006. Em 2012, são apenas 43,2%. Lojas de discos, CDs e DVDs também perdem espaço, e têm presença em somente 43% dos municípios. Em 2006, estavam em 59,8% das cidades.