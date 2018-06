80 mil devem voltar a ter água hoje

O fornecimento de água nas cidades de Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista deverá ser totalmente normalizado na manhã de hoje, estima a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Os pontos críticos de alagamento e os cuidados necessários durante a chuva O abastecimento nos dois municípios da Grande São Paulo foi prejudicado após o Rio Jundiaí transbordar na noite de domingo e as águas invadirem o sistema de tratamento e distribuição da empresa. Até a noite de ontem, cerca de 50% do abastecimento havia sido recuperado. Permaneciam sem água aproximadamente 80 mil pessoas. Nas áreas mais altas das regiões afetadas a recuperação do sistema ocorrerá de forma mais lenta. A Sabesp mobilizou cem funcionários para limpar a estação, trocar equipamentos e atender os casos de emergência com 20 caminhões-pipa.