80 mil são esperados em Campos do Jordão Os hotéis de Campo do Jordão estão com 95% de sua lotação e a cidade espera receber 80 mil pessoas neste feriado prolongado, que abre oficialmente a alta temporada. A partir deste fim de semana, alguns shoppings sazonais já abrem as portas e o tempo promete não decepcionar. Segundo os meteorologistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a previsão é de madrugadas bastante frias e dias claros, com céu azul. Na manhã de ontem, por exemplo, os termômetros do Horto Florestal marcavam 2,5 graus. O sol vai predominar nos quatro dias de feriado e as temperaturas na Serra da Mantiqueira ficam entre 4 e 22 graus. O valor das diárias em Campos varia de R$150 a R$1.500, mas não assusta o turista. Neste fim de semana os restaurantes ainda promovem o festival gastronômico do pinhão - que é a semente da araucária, árvore típica da montanha. Mas outros locais também já têm no cardápio os fondues que serão servidos nos meses de junho e julho. LENTIDÃO Às 19 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 194 km de lentidão em São Paulo. Meia hora depois, a situação mais complicada era na Marginal do Tietê, com 25 km de congestionamento no sentido Castello Branco. Havia problemas também na Rodovia Anchieta, que permaneceu totalmente bloqueada na altura do número 400, no sentido Santos, até as 17h02 de ontem. O trecho havia sido fechado por volta das 14h30, por causa de um acidente entre um carro, um caminhão e duas motos. COLABOROU LAÍS CATASSINI