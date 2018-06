80% pegam carona com bêbado, diz estudo {HEADLINE} BEBIDA E DIREÇÃO {HEADLINE} {TEXT} Após quase cinco meses em vigor, a lei seca mudou o comportamento de universitários, mas não acabou com todos os riscos. Apesar do número de estudantes que admite misturar álcool e volante ter caído de 31% para 20%, oito em cada dez dizem que pegam carona com motoristas embriagados. Os resultados foram apresentados ontem no congresso da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. "Os jovens mudaram só o agente do perigo", afirma Sérgio Franco, chefe do Departamento de Ortopedia da UFRJ e autor do estudo, que ouviu 1.034 universitários paulistanos e cariocas.