80 quilos de maconha apreendidos no Aeroporto Santos Dumont, no Rio

RIO - Cerca de 80 quilos de maconha foram apreendidos no fim da tarde de quinta-feira no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio. A droga estava nas bagagens de cinco passageiros do voo 6761 da Webjet, vindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Segundo a Superintendência Geral de Inteligência do Sistema Penitenciário (Sispen), o material seria levado à favela do Tuiuti, em São Cristóvão, na zona sul da cidade.

A operação foi realizada por agentes da Sispen em parceria com a 21ª Promotoria de Investigação Penal. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), os agentes da Sispen identificaram um suspeito, que fugiu da prisão, comprando a drogas. A localização foi feita por meio de interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça. Eles captaram também a ligação de outro suspeito que estaria negociando o material com traficantes.

Os cinco que chegaram com a droga, Michele Madureira, de 22 anos, Adria Gouveia, de 18, Juliana Ribeiro, de 29, Dennis Gama, de 30, e Uenílson Braga, de 28 anos, foram encaminhados à 5ª DP (Mem de Sá).

Cocaína. No início da noite, os agentes da Sispen fizeram uma nova apreensão de drogas no Aeroporto Santos Dumont. Uma mulher que chegava de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi presa com cerca de três quilos de cocaína. Katia de Souza Silva, de 44 anos, estava com a droga presa ao corpo por meio de uma fita isolante na altura do abdômen. Ela também foi levada para a 5ª DP.