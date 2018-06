823 presos indultados continuam nas ruas Oitocentos e vinte e três presos indultados no Estado de São Paulo no último Dia dos Pais não regressaram ao sistema prisional, o que representa 4,98% dos 16.510 mil beneficiados. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, o índice de retorno foi o menor registrado no feriado desde 2001, quando 8,61% dos presos permaneceram nas ruas. Ontem, a secretaria retificou o número de indultos concedidos, pois havia anunciado 9.920 autorizações. Na Grande São Paulo e na capital, dos 2.816 indultados, 114 não retornaram (4,23%).