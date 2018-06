9 de abril de 1909

Deve regressar amanhan de São Manuel do Paraiso o sr. Olavo Egydio, secretario da fazenda. (Santos) Pelo vapor Provence chegaram 361 immigrantes hespanhoes, destinados á lavoura. (Porto Alegre) No primeiro trimestre do anno corrente entraram cerca de três mil immigrantes nesta cidade. (Belgrado) As negociações para o tratado commercial sérvio-austríacos têm pouco progredido, devido á intransigência da Áustria em recusar favores á Servia, especialmente quanto á importação das carnes da Servia.