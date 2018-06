9 de agosto de 1908 (Rússia) O governador geral de Moscow ordenou a confiscação do segundo e do terceiro tomo das obras de Tolstoi em que há comentários do Evangelho. (Rússia)O Jornal Ronsk Wiedomostid foi condemnado a 3.000 rublos de multa por ter publicado o manifesto de Tolsto. Annunciam da capital franceza ter partido para o Brasil, via Hespanha e Portugal, o sr. conde Asdrúbal do Nascimento, vice-prefeito de São Paulo. Communicam de Manaus que começou a descer a borracha do rio Madeira. O Aymoré, que acaba de chegar áquelle porto, trouxe 230 toneladas do producto.