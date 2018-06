9 de dezembro de 1907 (Parayba) Augmenta o numero de famintos que esmolam pelas ruas da cidade. Muitos delles, não podendo andar, ficam deitados nas calçadas. (Lima) O governo contratou com a Companhia de Navegação do Pacifico o serviço de immigração hespanhola. (Nova York) Assegura-se que a questão da emigração se acha inteiramente regulada. O Japão permittiu verbalmente fiscalisar com todo o rigor a emigração para os Estados Unidos. O mercado de assucar em Pernambuco continua firme, havendo avultados embarques para o Rio Grande do Sul.