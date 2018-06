9 de dezembro de 1908

(Rio) A bordo do vapor allemão ''Aachen'' falleceram de moléstia suspeita cinco menores russos. Do vapor allemão ''Asuncion''grassou a varíola, tendo desembarcado na Bahia por esse motivo 300 immigrantes. Da Bahia para aqui occorreram mais 12 casos. (Washington) A mensagem de hontem do sr. presidente Theodoro Roosevelt diz que a situação financeira do paiz é excellente e informa que os importantes trabalhos do Panama será terminados brevemente.