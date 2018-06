9 de fevereiro de 1909

(Messina) Os trabalhos de reconstrucção desta cidade prosseguem com a maior actividade. Projecta-se a construcção de um templo da humanidade, que servirá para recordar as nações que soccorreram as victimas sobreviventes das regiões flagelladas. (Raddium-cinema) Têm sido concorridíssimas as funcções deste cinematographo. Ainda hontem o salão esteve completamente cheio e a assistência applaudia immensamente as principaes fitas exhibidas. Hoje, além de outras fitas interessantíssimas, A destruição de Messina.