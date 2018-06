9 de julho de 1909 SEXTA-FEIRA (Rio) O dr. Oswaldo Cruz, director do Instituto de Manguinhos, communicou à Academia de Medicina a descoberta, naquelle instituto, do micróbio da varíola. Nessa communicação se narram todas as phases das pesquizas que começaram a orientação relativa á filtrabilidade do gérmen. (Londres) Foi inaugurado nesta capital o congresso internacional das sociedades protectoras de animaes. O congresso vae discutir uma proposta a favor da criação de uma lei internacional para a defesa dos animaes, especialmente dos pássaros.