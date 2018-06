9 de junho de 1908

La Prensa diz hoje que o Uruguay nunca teve prevenções com a Argentina e não era caso de tel-as agora, em relação á questão da jurisdicção das águas do Prata. (Rio) O prefeito do Districto Federal approvou os projectos da Light and Power relativos á unificação das principaes linhas de bondes de S. Christovam a Carris Urbanos de Villa Isabel, devendo os trabalhos começar por estes dias. (Espírito Santo do Pinhal) Está em 5:846$000 réis a subscripção promovida nesta cidade para a construcção do pavilhão de cirurgia, annexo á Santa Casa de Misericórdia.