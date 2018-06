9 de maio de 1909

(Bello Horizonte) O governo do Estado concedeu o auxilio de 10:000$000 de réis para a abertura de uma estrada de rodagem que, partindo da cidade de Itajubá, passe por Soledade e vá até o alto da Mantiqueira. (Bello Horizonte) Os operários daqui pediram a reducção do dia de trabalho a 8 horas, desejando que seja celebrado um accordo entre a prefeitura e os empreiteiros. (S. Manuel) Em companhia de sua família, seguiu hontem para essa capital, com destino a Europa, o sr. dr. Pereira de Rezende, nosso estimado chefe político.