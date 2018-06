9 de março de 1909

O presidente da Companhia Estrada de Ferro de Araraquara communicou ao sr. secretario da agricultura que o governo federal deu concessão aquella companhia para fazer o prolongamento de S. José do Rio Preto neste Estado a Jatahy, no estado de Goyaz. Está confirmada a noticia de que no dia 20 chegará a esta capital o sr. Irving Dudley, embaixador dos Estados Unidos da America do Norte. (Campinas) Começaram os estudos do ramal da Mogyana, que parte de S. Simão e vae ao bairro de Jatahy, importante zona cafeeira.