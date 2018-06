A 250 km/h, moto no RS atinge a maior velocidade do ano em rodovias federais

PORTO ALEGRE - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Rio Grande do Sul flagrou neste domingo, 10, uma moto a 251 km/h na BR-290, conhecida como Freeway, no trecho entre os municípios de Osório e Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Conforme a PRF, este foi o recorde de excesso de velocidade em rodovias federais de todo o País neste ano. Até então, o maior índice registrado havia sido de 229 km/h por uma moto no Estado de Goiás.

O motociclista não foi abordado pelos policiais na Freeway porque no momento em que passou pelo radar da PRF, os agentes realizavam outra abordagem em um condutor que dirigia a 180 km/h na rodovia. No entanto, o condutor da moto será notificado, receberá uma multa no valor de R$ 547, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por até um ano.

Somente neste domingo, 349 veículos foram flagrados pelos radares da PRF excedendo o limite de velocidade permitido na Freeway, que é de 110 km/h. Na madrugada de sábado, 9, um motociclista de 24 anos morreu em acidente de trânsito na mesma rodovia, próximo ao km 89, em Porto Alegre. Segundo a polícia, ele teria perdido o controle da motocicleta e tombou.