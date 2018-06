A briga final pelo Senado Além do Amapá, onde Waldez de Góes (PDT), preso ontem pela Polícia Federal, conseguiu depoimento exclusivo de Lula para a propaganda da TV, apesar dos protestos do PT, outros candidatos não-petistas ao Senado também tiveram atenção especial do presidente. No Rio, Marcello Crivella (PRB) obteve vitória na Justiça e voltou a exibir o pedido de voto de Lula. A coligação do governador Sérgio Cabral (PMDB) conseguiu tirar Lula do programa de Crivella durante três semanas.