A cidade por três de seus personagens

Capixaba, ator e diretor de teatro

"OS ESCÂNDALOS PASSARÃO"

Como definir Brasília?

A melhor coisa que aconteceu no Brasil no século 20. Tirou o Brasil do litoral, mobilizou almas, criou sonhos e ilusões, pôs o País de cabeça para baixo.

Como defender Brasília?

Brasília e seus habitantes são maiores que os escândalos políticos. Os escândalos passarão, Brasília ficará.

O melhor de Brasília.

Os brasilienses que estão aqui porque gostam da cidade.

O pior de Brasília.

A imagem errada e preconceituosa que o resto do País tem dela; quem vem aqui apenas para roubar dinheiro público.

Nicolas Behr, 51 anos

Cuiabano, poeta

"O PODER NÃO MERECE BRASÍLIA"

Como definir Brasília?

É a minha musa e fonte de inspiração, que está sendo muito maltratada.

Como defender Brasília?

O escândalo (do mensalão) é fruto da pouca vigilância da população sobre os políticos. Chegar aos 50 anos nessa situação é dramático, mas a democracia é o único regime político que pode ser melhorado.

O melhor de Brasília.

A proposta de viver em uma cidade que exige da pessoa um certo esforço para entendê-la e amá-la.

O pior de Brasília.

O poder não merece Brasília.

Vladimir Carvalho, 75 anos

Paraibano, cineasta

"ELA NÃO SE ENTREGA FACILMENTE"

Como definir Brasília?

É um claro enigma. Você entende, mas não da primeira vez. É uma cidade que não se entrega facilmente.

Como defender Brasília?

Entendo o que aconteceu, mas não perdoo os que levaram a cidade à situação em que encontra hoje.

O melhor de Brasília.

A convivência de brasileiros procedentes das mais variadas latitudes. Uma experiência histórica, humana, psicológica, que nos torna privilegiados.

O pior de Brasília.

A classe política, aquela que já passou várias vezes pelos Poderes e só piorou a cidade.