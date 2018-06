A cinco dias da eleição, Dilma divulga propostas

Sob pressão de aliados e do eleitorado, a candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, lançou ontem de forma improvisada um caderno de propostas genéricas, com apenas oito páginas, intitulado Os 13 compromissos programáticos.

O documento não toca em temas polêmicos, sobretudo na área econômica e cambial, nem aborda bandeiras históricas defendidas pelo PT. Assuntos como reforma agrária, direitos de minorias, aborto, reforma da Previdência, direitos humanos e democratização dos meios de comunicação - alguns considerados princípios do partido - nem sequer são mencionados.

Após o incidente de julho, quando foram registradas as diretrizes do PT para o programa de governo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - e o texto foi retirado e alterado a pedido de aliados -, o objetivo da coordenação de campanha era evitar mais polêmicas na reta final.

Primeiramente o evento de ontem foi anunciado como encontro de lideranças partidárias para discutir o formato final do programa. Dirigentes de partidos confirmaram ao Estado que a reunião foi marcada na última hora. Não houve lançamento oficial. A candidata concedeu rápida entrevista no corredor de um hotel em São Paulo após ter permanecido cerca de 20 minutos numa sala fechada com representantes dos partidos.

O presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra, afirmou que "os detalhes das diretrizes de programa de governo foram fechados" no domingo à noite. Segundo ele, as "ações mais concretas" de governo estarão relatadas nos chamados cadernos setoriais. Esses cadernos, porém, não ficaram prontos nem serão divulgados antes da eleição de domingo. A coordenação de campanha disse que alguns deles, como os das áreas de educação, meio ambiente, cultura e políticas para deficientes, estão prontos. Não houve divulgação dos cadernos já elaborados.

Diretriz. A candidata negou que o documento divulgado seja genérico e tardio. Disse que suas propostas detalhadas já foram divulgadas nos programas eleitorais. "Nós expusemos isso em todos os programas de televisão, exaustivamente" , disse. "Poderia chamar esses 13 compromissos programáticos de compromissos que fundam e sustentam a nossa governabilidade. Obviamente eles são gerais, não são metas. Têm o sentido de diretriz."

Questionada sobre a política econômica, afirmou: "Vamos seguir o cambio flutuante, a inflação sob controle e uma política de blindagem internacional."

"Fizemos uma opção muito clara por fazer um documento sintético. Se você faz um documento muito longo os únicos que vão ler são vocês, jornalistas, para tentar descobrir um probleminha aqui, um lá", disse Marco Aurélio Garcia, coordenador do programa de governo.

"Não poderíamos entrar em detalhes nas questões econômicas", disse o presidente do PC do B, Renato Rabelo. Ele ressaltou, porém, que "a guerra cambial terá de ser enfrentada".

Serra. O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, ainda não divulgou seu programa de governo. Serra apenas registrou no TSE cópias de discursos em que defende suas propostas.

OS 13 COMPROMISSOS

1. Expandir e fortalecer a democracia política, econômica e socialmente

2. Crescer mais, com expansão do emprego e da renda

3. Dar prosseguimento a um projeto nacional de desenvolvimento

4. Defender o meio ambiente e garantir desenvolvimento sustentável

5. Erradicar a pobreza absoluta

6. Governar para todos os brasileiros

7. Garantir educação para a igualdade social

8. Transformar o Brasil em potência científica e tecnológica

9. Universalizar a saúde e garantir a qualidade do SUS

10. Prover as cidades de habitação, saneamento, transporte e vida digna e segura

11. Valorizar a cultura nacional, democratizar os bens culturais e favorecer a democratização da comunicação

12. Garantir a segurança e combater o crime organizado

13. Defender a soberania nacional. Por uma presença ativa e mais altiva do Brasil no mundo