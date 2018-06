A cinco dias da ''vitória'', a recaída A curiosidade dos 15 anos levou ao cigarro. Aos 30, não consegue andar de bicicleta - faltava pique na pedalada. Alex Nascimento sabia que o fumo era culpado e decidiu parar. No dia 7, eram cinco cigarros diários. Número que caiu para quatro, três e estacionou em dois. Um churrasco com os amigos inflacionou a média, mas, com força de vontade, conseguiu sair para beber com a mesma turma sem acender um único. Já estava prestes a ser ex-fumante quando uma situação delicada na família trouxe 20 cigarros para uma só madrugada. Faltavam cinco dias para o diário acabar. Depois disso, quatro cigarros voltaram a fazer parte da rotina. Anteontem foram dois, e ele promete chegar a nenhum em breve.