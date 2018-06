A coxinha é nossa!

José Serra é, além de economista, um homem sensato! Não seria doido de proibir a coxinha de galinha justo agora que o País está botando frango pelo ladrão da Brasil Foods. Mas tomara que o veto do governador ao projeto de lei que baniria salgadinhos, balas, doces e refrigerantes das cantinas de escolas de São Paulo tenha a dimensão humana de contrariar a ditadura do mundo saudável e politicamente correto. Ensinar à garotada que coxinha de galinha mata, francamente, o moleque acaba fumando maconha ou troço pior - o Serra já foi jovem, sabe bem como é essa coisa de transgredir. No tempo em que ele tinha cabelo, dizia-se que "é proibido proibir". O governador deve ter lembrado de antigas lutas inglórias ao vetar a lei anticoxinha, mas pode também ter atendido, no caso, a motivações meramente políticas. Sem quebrar a promessa de não antecipar a campanha para 2010, o provável candidato do PSDB já estaria de olho no eleitor de 2014, recém-saído da idade de se entupir de coxinhas de galinha na escola. Será? OS CAFAJESTES - Sabe quem está pegando aquela gracinha da Isabeli Fontana? O leão do Imposto de Renda, rapaz! - Será que ela quer ajuda para se livrar da malha fina? EFEITO COLATERAL A ex-BBB Milena Fagundes injetou gordura da cintura no bumbum. Resultado: quando tem fome, o buraco do estômago é mais embaixo. Vamos combinar que... A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo não vai adotar a obra literária de Carlos Zéfiro no ensino fundamental. E não se fala mais nisso, ok? Tem coisa melhor A grosseria de Susana Vieira com a jovem repórter Geovanna Tominaga, lhe tomando o microfone em transmissão ao vivo no Vídeo Show - "Não tenho paciência para iniciantes!" -, foi de fato um flagrante constrangedor, mas que não chega a garantir vaga nos piores momentos da atriz. Façam suas apostas Tem bolão novo circulando no mercado financeiro: quando o dólar vai descer à humilhação do patamar inferior a R$ 2? Vai acabar sem Não dê um perfil no Facebook de presente no Dia dos Namorados. Ninguém merece! Só faltava É mais um duro golpe na autoestima do carioca. A prefeitura do Rio vai promover em julho, em pista de 120 metros montada na Praia de Botafogo, um campeonato internacional de esportes na neve. Seria mais ou menos como se Campos do Jordão criasse uma praia com ondas artificiais no verão. Despeito Como está chato o Festival de Cannes! Só se falava disso na entrega do prêmio da Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil, dedicado ao cinema nacional.