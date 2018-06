À CPI, diretora da Anac diz que não há mais apagão aéreo

Em depoimento à CPI do Apagão Aéreo do Senado, Denise Abreu, diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), afirmou que hoje não há mais apagão aéreo no País. "Acredito sim que enfrentamos inúmeros problemas que diziam respeito a uma questão de falta de infra-estrutura do setor aéreo", afirmou Denise nesta quinta-feira, 16. "Entendi apagão aéreo como aquele vivido como aquele problema na época dos controladores", disse. Denise declarou aos senadores que, para ela, "segurança de vôo não é tudo na aviação civil." Segundo ela, a opinião do ministro da Defesa, Nelson Jobim, em relação à atuação da Anac, deve ser respeitada. "Certamente ele encaminhará um projeto de lei para controlar a atuação da Anac", afirmou. A diretora da agência afirmou também que nunca usou o cargo para visitar sua família em São Paulo. "Eu normalmente deixo de ver minha família exatamente porque só utilizo passagens compradas para visitar meus filhos e meus pais", declarou.