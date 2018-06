A crise está só ficando

Como aquela mulher que, enfim, se acostuma com o marido que tem, o mundo talvez precise parar de dar bola a esta crise de confiança que todos os dias renova a sensação de estar tudo acabado para o ser humano. Até porque, pelo que andam falando de 2009, vamos passar um longo tempo desconfiados de que estão nos enganando no sobe-e-desce do pregão. Se a crise nasce todo dia na Ásia, deixa pra lá. No pôr-do-sol, ela sempre volta pra Bovespa. Desista de entender por que, em função da quebradeira nos EUA, o investidor está comprando dólar para aplicar em títulos do Tesouro americano. Deve ser o prazer dele, né?! Enquanto a aventura financeira não afetar o bem-estar de sua família, francamente, esquece. Bobagem ficar discutindo todo dia a mesma coisa. Quem sabe assim, hora dessas, o fim do mundo se manca e segue seu caminho, sem maiores traumas pra quem fica. Vai passar, acredite nisso! COLÍRIO Sorria! A Rainha Rania, a coisa mais fofa da Jordânia, está em São Paulo. Para quem não a conhece, ela é uma espécie de Carla Bruni muçulmana. CARA CABEÇA Corre na Mostra de Cinema de São Paulo o boato de que o cineasta alemão Win Wenders não penteia os cabelos para não desembaraçar as idéias. Questão de segurança O advento do burro-bomba em atentado no Afeganistão afastou de vez qualquer possibilidade de a CBF marcar algum amistoso em Cabul. Isso quer dizer o seguinte: Dunga continua prestigiado. Por cima da carne-seca Entreouvido na conversa de Aécio Neves no Palácio da Liberdade com Lula, ontem à tarde, no Palácio do Planalto: "Advinha quem ensinou o Márcio Lacerda a dar essa virada no final, hein, hein!" Significa que as últimas pesquisas em Belo Horizonte mexeram de novo com a libido do governador. Pau no mercado Pesquisa revela: a maioria absoluta da população aprova ação do Gate na Bovespa. Se manca, PT! De olho numa virada na reta final das eleições presidenciais americanas, o Partido Republicano investiu US$ 150 mil no guarda-roupas da candidata a vice, Sarah Palin. "Assim, até eu!" - comentou Marta Suplicy. Jogando no sacrifício O senador Demóstenes Torres (DEM-GO) vai acabar botando os bofes pra fora. Está levando a oposição nas costas desde que Arthur Virgílio (PSDB-AM) e José Agripino (DEM-RN) sentiram a panturrilha. Negócios de segunda O sistema financeiro está merecendo passar uma boa temporada na segunda divisão. O Corinthians não teve ajuda de ninguém quando quebrou no ano passado.