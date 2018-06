É justificada a atuação política dos sindicatos?

Você vive num meio político e muitas vezes os problemas dos trabalhadores não estão mais na porta da fábrica. É preciso resolver isso em ministério, com governador ou presidente. Fazer atuação sindical e manter a pluralidade no meio sindical.

Como avalia a Conclat?

Foi um evento histórico. Nos últimos 10 anos, aproximamos as centrais e superamos as divergências. O mais importante é que o encontro foi para aprovar um documento com 249 ideias ou propostas que será entregue a todos os candidatos.

E a Lei Eleitoral?

Estamos em uma democracia, você tem de permitir as opiniões de todos. No caso da Força, das pessoas que falaram dois eram do PSDB, três do PDT e um do PMDB. Acho que aí são opiniões, acima de tudo, de cidadãos. A democracia permite que as pessoas se expressem. /R.A.