A derrota da sorte Como se não bastasse o azar de ter o Dunga como técnico, a Seleção iniciou no domingo, em Quito, uma campanha de desmoralização da sorte. Quando se precisa muito dela para empatar com esse time do Equador, francamente, escapar de uma goleada acachapante, no caso, é uma derrota moral como outra qualquer. O próprio goleiro Júlio César, que salvou a pátria, saiu de campo meio envergonhado de comemorar sua sorte na partida. Imagina o constrangimento do torcedor brasileiro que mais cedo já havia festejado a sorte danada que Rubinho Barrichello teve para, como nos tempos da Ferrari, terminar a corrida em segundo, atrás de seu companheiro de equipe, que não é nenhum Schumacher, mas dá pro gasto. Mal comparando, a largada do piloto brasileiro só não foi pior que a ineficácia da substituição de Elano por Josué. Todo mundo dando mole desse jeito para o azar e, no entanto, o esporte brasileiro só não pode se queixar de falta de sorte no último fim de semana. Cá pra nós, já fomos mais felizes, né não?! COMPULSÃO Não será surpresa para esta coluna se Eike Batista assumir o controle do Ponto Frio. Tem mais de uma semana que o homem mais rico do Brasil não compra nada. Deve estar morrendo de tédio. GORDURA LOCALIZADA Robinho botou apelido novo em Ronaldinho Gaúcho: "Popozão." Nem sempre a barriga é o que salta aos olhos no excesso de peso dessa turma. Hora de silêncio Deu tão certo essa história de todo mundo ficar no escuro no último sábado que, na próxima Hora do Planeta, o ser humano podia combinar de ficar calado por 60 minutos. Já pensou que paraíso! Reforço pé-frio Sem querer secar o Rubinho Barrichello, o piloto fará no próximo fim de semana sua primeira corrida em 2009 com transmissão de Galvão Bueno. Ora pois! Joel Santana está eufórico. Há quase um ano no comando da seleção da África do Sul, o técnico terá no amistoso de hoje contra Portugal, na Suíça, a oportunidade de se fazer entender, ainda que pelos adversários. De pai para filho O que Barack Obama tem feito pela General Motors e a Chrysler começa a despertar ciúmes nas filhas do presidente. Tudo bem que ele dê mesada às montadoras, mas será que não podia desembaraçar logo aquela parada do cachorro, caramba?! Ah, bom! A passagem de Madonna pela África em busca de outra criança para adoção talvez explique a relação da cantora com Jesus. Ela pode muito bem estar preparando o amigo brasileiro para baby-sitter. Agenda positiva Vai depender muito do tal lançamento do satélite/míssil norte-coreano na semana que vem, mas tudo indica que vai mesmo haver abril.