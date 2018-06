A desconstrução do furo

Ninguém lhe perguntou nada a respeito - até porque o assunto não é mesmo de sua conta -, mas para Nelson Jobim tanto faz se o blog da Petrobrás vai ou não adotar a prática da quebra de sigilo da notícia, vazando de véspera em sua página na internet o conteúdo das reportagens dos grandes jornais sobre a empresa. O ministro da Defesa não está nem aí para a gritaria da imprensa brasileira a propósito porque, conforme revelou dia desses numa coletiva, só lê o Le Monde e o El País. Por essas e por outras, a Gazeta Mercantil quebrou! De uma maneira geral, tudo isso quer dizer o seguinte: Brasília continua se lixando para o poder da imprensa no Brasil. O ministro não lê o que diz publicado em bom português e, mais grave ainda, a estatal ameaça furar o repórter que a procura em busca de informações. Está diversificando suas atividades para o ramo da perfuração da notícia em seu novo blog. Se nem assim neutralizar os meios de comunicação, restará sempre a seus executivos a técnica de blindagem do ministro Jobim: "Tenho costas de crocodilo!" Ou seja, casca grossa. QUASE BURRA Isis Valverde, a Camilinha de Caminho das Índias, já deve ter reclamado na direção artística da TV Globo. Não aguenta mais, decerto, fazer papel de tolinha fofa da novela. ESCLARECIMENTO Ainda que muita gente não saiba exatamente o significado de Corpus Christi - pelamordedeus! - não tem nada a ver com habeas corpus, caramba! E não se fala mais nisso nesse feriadão, ok? SOS João Fernando Em defesa de seu neto, José Sarney pode muito bem alegar que, para um rapaz de 22 anos, trabalhar com o senador Epitácio Cafeteira não é privilégio algum. É castigo! Nada é pra já Se não saiu antes do feriadão, talvez seja melhor deixar logo a CPI da Petrobrás para depois das festas juninas. Quem sabe em agosto... Gay ama folder bilíngue Além de camisinha à vontade, o Ministério da Saúde está distribuindo entre os participantes da Parada Gay deste fim de semana, em São Paulo, uns folders bilíngues lindíssimos. Como diz o papa, "a que ponto chegamos"! Bem longe da USP... Enfim uma boa notícia para José Serra: Anthony Garotinho saiu do PMDB prometendo apoio à candidatura Dilma Rousseff. Sabe como é? Ganha força na equipe econômica do governo o argumento de que recessão técnica é como o beijo técnico: não acontece pra valer! Cobrança exagerada Justiça seja feita ao imperador Adriano, ele nunca faltou a um jogo depois que voltou ao Flamengo. Larga o pé do cara! Ronaldo Fenômeno comprou um embrião de vaca nelore em leilão no Rio. E ninguém tem nada a ver com isso! É o prazer dele, meu!