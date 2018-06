À espera de manifestação em Brasília, polícia bloqueia acessos ao Congresso

BRASÍLIA - Com a expectativa de uma grande manifestação nesta quinta-feira, 20, no Congresso Nacional, a polícia bloqueou os principais acessos aos prédios do Senado e da Câmara nesta manhã. Na última segunda-feira, manifestantes chegaram a ocupar a cúpula do Congresso e, na ocasião, apenas uma vidraça foi quebrada. Os líderes partidários elogiaram a ação da PM, já que não houve confronto e ninguém saiu ferido.

Nesta manhã, cones são espalhados pelo Eixo Monumental, a via da Esplanada dos Ministérios, para limitar a passagem. Há também um grande número de carros e de policiais ao redor do Congresso. Essa deve ser a terceira grande mobilização de manifestantes a ocorrer em Brasília desde o início da onda de protestos realizados pelo País.

Fora do Plano Piloto, área central de Brasília, moradores da Região Administrativa de São Sebastião bloquearam a principal via de acesso a condomínios do Lago Sul, o que impede o trânsito na região e dificulta a chegada das pessoas ao Plano Piloto. Os manifestantes reivindicam melhores condições de transporte público para São Sebastião, que fica a cerca de 30 km do centro de Brasília.