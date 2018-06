A floresta sumiu e o Estado apareceu

Já sabia, é claro, que havia muito desmatamento e áreas de pastagens na região de Marabá. Mas ainda no avião fui surpreendido pela extensão da devastação.

No aeroporto, o surpreendente foi encontrar, em plena sala de desembarque, um agente da Polícia Federal, com uma submetralhadora, dirigindo-se a um helicóptero e, depois, ao assentamento extrativista, em Nova Ipixuna, onde haviam sido mortos José Cláudio Ribeiro da Silva e sua mulher, Maria do Espírito Santo.

Nos cerca de 60 quilômetros de estrada para Nova Ipixuna, mais uma vez, nem sinal de floresta - mas órgãos do governo marcaram presença. Cruzamos com equipes de fiscalização do Ibama e das polícias rodoviárias estadual e federal.

Pode-se dizer que a resposta do governo foi rápida - mas, ao mesmo tempo, tardia e com resultados questionáveis. Apesar da ação policial ostensiva na região, o fato é que, desde então, a autoria do crime permanece um mistério, e outros dois assassinatos foram cometidos nos arredores.

A operação de emergência anunciada pela presidente Dilma Rousseff é necessária e oportuna, mas é bem verdade que providências já poderiam ter sido tomadas - as próprias estatísticas do governo sobre mortalidade, compiladas pelo Ministério da Saúde, mostravam crescimento acentuado e contínuo dos homicídios na região desde 2002.

O envio de mais policiais e até de militares deve contribuir para conter a onda de matança em Marabá e cercanias. Da mesma forma, o cerco do Ibama sobre a exploração clandestina de madeira e a produção irregular de carvão deve dar sobrevida a milhares de árvores.

Se for uma iniciativa temporária, porém, não há dúvidas de que nada vai mudar. A região voltará a ficar sem governo, e terá ainda menos florestas.