A Hebe também chora! Ele já é quase tão famoso no México quanto a pequena Maísa no Brasil. O menino Edgar Hernández, de 5 anos, virou celebridade nacional ao atrair para sua província a atenção da imprensa que o elegeu - sem lá muito rigor científico - a primeira vítima da gripe suína no mundo. Sarado, o sobrevivente vai agora ganhar uma estátua na praça principal de Veracruz, promessa do governador Fidel Beltrán! Por muito menos, convenhamos, Silvio Santos está sendo acusado de explorar a exposição infantil na mídia. Cá pra nós, está havendo um certo exagero na cobrança pelos maus-tratos a que o dono do SBT estaria submetendo a atração mirim da emissora em seu cativeiro eletrônico. Silvio, como se sabe, faz coisas muito piores há décadas com a Hebe Camargo, e ninguém diz nada! Quantas vezes a apresentadora chorou nos ombros da amiga Lucilia Diniz por causa do patrão? Se a Justiça levar o Estatuto do Idoso ao pé da letra, já viu, né? Vão acabar prendendo o dono do Baú! ANTI-PROPAGANDA Já viu esse anúncio na TV com a Maria Fernanda Cândido dizendo que procura o Emerson Fittipaldi toda vez que precisa trocar a bateria de seu carro? Francamente, se o programa persiste, talvez seja melhor ligar para um eletricista, né não?! RÁPIDO NO GATILHO A nova namorada de Mel Gibson está grávida do oitavo filho do ator. O cara é uma espécie de Fernando Lugo de Hollywood. Perda irreparável Luciana Gimenez desistiu de esperar convite de Waltinho Salles. "Vou fazer cinema ainda neste ano em Hollywood", descartou o diretor brasileiro em entrevista no Castelo de Caras em Nova York. O pobrezinho deve estar arrasado! Boca-livre Sobre as denúncias de decoração com motivos nazistas numa casa de festas no Rio, faltou a imprensa apurar o seguinte: que diabos faziam o ator Michel Melamed e o escritor João Paulo Cuenca na Adidas House Party, na noite do flagrante? Será que não dava para esperar um pouquinho mais pela Festa Literária de Paraty, caramba?! Blablablá Michel Temer decidiu priorizar a reforma política. Isso quer dizer o seguinte: nada! Rigorosamente nada! E daí? Tem horas que a oposição fala demais! Ronaldo, de fato, não fez mais gols e ainda por cima se machucou depois que bateu bola com o Lula, mas é claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo a ver O Palmeiras tem bons motivos para apostar em Obina: espírito de porco é o que não falta ao atacante quando chega na cara do gol. Fogos Pyongyang Por enquanto é só ensaio. As festas juninas na Coreia do Norte começam pra valer na semana que vem. Queda livre A situação do dólar não é pior que a do Parreira no Fluminense!