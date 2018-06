A história de Duque de Caixas é contada pela Grande Rio A Grande Rio, penúltima escola a desfilar pelo Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, conta a história do município de Duque de Caxias, onde a escola foi fundada. O ator José Wilker representará o político Tenório Cavalcanti, o Homem da Capa Preta, que se impôs pela violência na Baixada Fluminense nos anos 40 e 50. Wilker já interpretou o papel no cinema. Outros famosos desfilarão pela escola. Na ala da diretoria, Marília Gabriela, Raul Gazolla e Ana Maria Braga. A atriz Mônica Carvalho protagonizou um saia-justa momentos antes do desfile. Ela estava em Salvador e foi chamada para desfilar na Grande Rio, mas só ao chegar à concentração foi avisada pela imprensa que seria a substituta da atriz Suzana Vieira, à frente do carro abre-alas. A veterana atriz foi excluída do desfile depois de aceitar convite para o Camarote da Brahma. A Grande Rio é patrocinada pela Nova Schin. ?Eu não sabia nem que vinha no chão. Tanto que vim de salto 18. Se soubesse, teria trocado o sapato?, garantiu. ?Acho que a Suzana não vai ficar chateada", declarou Monica.