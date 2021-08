'A Lei pegou. Até nas classes mais sofridas'

Sou magistrada há 21 anos, e o que mais me doía no exercício da profissão, antes da Lei Maria da Penha, era ficar de mãos e pés atados, não poder fazer nada por aquela mulher que chegava agredida e ferida no Fórum.

Elas viam que era um ciclo de impunidade: demoravam muito a denunciar e, quando o faziam, não acontecia nada com o agressor. O caso se resolvia com doação de cesta básica ou uma retratação. Um desestímulo.

Eu presidi muitos júris de assassinatos de mulheres. A cada vez que eu via um feminicídio ou um homicídio tentado contra a mulher, aquilo me marcava. O feminicida tem como perfil matar a mulher utilizando atos de extrema crueldade, queimaduras, golpes de porretes, facadas… Quantos cadáveres de mulheres mortas eu vi!

Depois veio o caso Eliza Samudio (2010, com a acusação de um grupo ligado ao goleiro Bruno), que a meu ver teve um grande significado não apenas para as mulheres brasileiras, mas para os homens também. Foi um julgamento que serviu para grande reflexão. Um dos gargalos ainda existentes está na porta da entrada da mulher no sistema. Há uma carência exacerbada de delegacias especializadas em defesa da mulher.

Hoje muitas mulheres são encorajadas pela família, pelos vizinhos. No Brasil não tem essa coisa de uma lei pegar ou não? A Lei Maria da Penha é uma lei que pegou. Mesmo nas classes mais sofridas as mulheres sabem da existência dela.

*Marixa Fabiano Rodrigues é juíza titular da Vara de Crianças