A nuca do Rei está nua! São muitos os fãs de Roberto Carlos. Os mais católicos talvez nem tenham reparado no detalhe que levou ao delírio a turma que aprendeu ainda muito jovem com o ídolo a mandar tudo pro inferno. Já fui cabeludo, eu sei o quanto incomodava os malucos de outrora aquele rabicho meio Xororó, meio Renato Gaúcho escorrendo pela nuca do Rei. Ninguém deixou de gostar dele por causa disso, mas só Deus sabe a alegria que Roberto deu aos contemporâneos da Jovem Guarda ao estrear visual novo em Cachoeiro do Itapemirim. Se o corte avançasse mais um ou dois centímetros pescoço acima... Aí também já seria pedir demais. Do jeito que está, ficou melhor que a maioria de suas últimas canções. Um outro cabeludo apareceu em nossas vidas, dando passo importante para a unificação dos fãs do maior artista popular vivo do Brasil. A não ser que minhas tias estejam sentindo falta daquela franja invertida do bicho. Será? Ô, RAÇA! De mudança para Genebra, onde vai morar de 6 em 6 meses, Paulo Coelho disse que os suíços são "os brasileiros da Europa". Precisa ouvir o papo de baiano do gerente de banco do escritor. TÁ NA CARA! Pela arrancada que deu no segundo gol do Timão contra o São Paulo, Ronaldo está correndo com o tal difusor traseiro. Parece que o Rubinho emprestou o dele pro Fenômeno. Depressão básica Rubinho Barrichello voltou para aquele lugar: o quarto. Certa vez, na Ferrari, ele passou praticamente uma temporada inteira sem sair de lá. Deve estar tomando algum remédio para isso ou não estaria feliz desse jeito. Mais um! Sabe aquela brincadeira do "último a chegar é mulher do padre"? Apareceu mais uma retardatária se dizendo mãe de um segundo filho do presidente do Paraguai, o ex-bispo católico Fernando Lugo. Parece que vem mais por aí! Pode ser interessante O feriadão talvez sepulte a ideia, mas não são poucos no Congresso os que apoiariam uma CPI mista das ex-namoradas louras do deputado Fábio Faria. Efeito Galisteu Foi o tempo em que "dar passagem" era coisa de gente bem educada. Hoje em dia, se condena até a moça que aceitar. Genealogia política A governadora Roseana quer descolar sua imagem do pai, cansou de ser chamada de Sarney. Se pudesse escolher, gostaria de ser irmã ou mesmo tia do Obama. Com todo respeito Dá para levar a sério um campeonato que há dois anos termina com placar de 8 a 1 na decisão? Só se fala disso fora do Rio Grande do Sul. Ah, coitado! Quem vai mediar os comentários do blog do Lula? Precisa alguém com ouvido de penico, né não?