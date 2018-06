A pandemia do pandemônio Ao primeiro espirro, nada de pânico, por favor! Não sei se isso ajuda, mas, na última vez que o ser humano entrou em parafuso por causa de um vírus, a ameaça de pandemia vinha do galinheiro, lembra? Em 2005, o frango pagou o pato pela gripe que apresentou ao mundo uma alternativa menos épica do que normalmente se imagina para o apocalipse. O homem moderno está preparado para todo tipo de fim - da tragédia nuclear à catástrofe ecológica -, mas nada lhe assusta tanto quanto o fantasma medieval da peste, cujo bode expiatório da vez é o porco. A gripe suína gestada nos chiqueiros do México deixou o mundo em pandemônio. Tomara que, a exemplo da similar aviária de quatro anos atrás, esta também seja só um mal passageiro - nunca mais se ouviu falar do tal vírus oriundo dos poleiros da Ásia. Recomenda-se, desta vez, que a gente lave mais as mãos, beije menos na boca e se informe nos jornais a respeito da doença, para não ficar sem assunto nos próximos dias. Definitivamente, a fila das más notícias andou. Mas, calma, vai passar! TSUNAMI 2 "Essa tal gripe suína é só mais uma marolinha que vem por aí!" Lula, presidente PELO SIM, PELO NÃO... Não custa nada checar se o celular do Tião Viana foi desinfetado depois que voltou do México com a filha do senador. Já pensou se a gripe suína vira pandemia no Congresso?! Convidado de honra O técnico José Mourinho, famoso pela linha dura no trato com jogadores, faz questão da presença de Adriano na esperada festa da Inter de Milão pela conquista do Campeonato Italiano. Aí tem! Peso ideal Já tem gente no Corinthians achando que Ronaldo Fenômeno devia parar de emagrecer. O jogador está naquele ponto que, se melhorar, estraga. Outro fenômeno Emerson, o zagueiro do Botafogo que fez gol contra nas últimas duas partidas contra o Flamengo, deve estar tentando bater algum recorde do Júnior Baiano no Guinness Book. Se fizer mais um no domingo que vem... Que fase! Como se não bastasse a gripe suína, a situação do porco ficará ainda mais insustentável em caso de derrota do Palmeiras amanhã para o Colo Colo, em Santiago do Chile, pela Libertadores da América. Por via das dúvidas, Vanderlei Luxemburgo continua usando sua máscara habitual. Fim da farra Se o senador Heráclito Fortes não regressar ainda hoje da Polônia, corre o risco de pagar do próprio bolso a viagem de volta. Só se fala disso no Congresso! Sotaque italiano A gripe suína já ganhou apelido nos redutos mais tradicionais do Brás e do Bexiga: porca miséria!