A partir de hoje, ruas de Moema têm vagas de Zona Azul As novas vagas de Zona Azul começam a valer hoje em Moema, na zona sul. Serão criadas 110 vagas para automóveis em cinco ruas localizadas entre as Avenidas Santo Amaro, República do Líbano e Hélio Pelegrino. O estacionamento regulamentado funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, e aos sábados, das 7 às 13 horas. Também serão criadas 13 vagas para carga e descarga e bolsões com capacidade para 32 motos. A medida vale nas Ruas Afonso Brás, Domingos Leme, Jerusalém, Lourenço de Almeida e Escobar Ortiz. Desde o ano passado, a Prefeitura de São Paulo tem realizado mudanças na política de estacionamento, com ampliação da Zona Azul e corte de vagas em ruas afetadas por congestionamentos. Moema já tinha sofrido mudanças em setembro, quando a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) cortou vagas nas Ruas Bento de Andrade, Bueno Brandão e Alameda dos Arapanés, para beneficiar o tráfego na Avenida Ibirapuera e nas Alamedas dos Nhambiquaras e dos Maracatins.