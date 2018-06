A partir desta segunda, Quina passará a ter sorteios diários

A partir desta segunda-feira, 5, no concurso 2.113, a Quina passará a ter sorteios diários, de segunda-feira a sábado. A Caixa fez ainda mudanças no último sorteio da Mega-Sena do ano, que poderá pagar mais de R$ 80 milhões e terá apostas a partir de 3 de novembro.

Quem acertar os seis números levará para casa 62% do total destinado aos prêmios; nos outros concursos esse porcentual é de 35%. Caso ninguém acerte seis dezenas, o prêmio vai para quem acertar a quina (ou a quadra).