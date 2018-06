A petista, o tucano e a ''nova'' gerência

Após encontro com a presidente no Palácio do Planalto, Alckmin seguiu para um almoço com oito deputados da bancada paulista do PSDB, em um clube de golfe, durante o qual afirmou ter ficado bem impressionado com Dilma. De acordo com relato dos presentes, o governador teria sido surpreendido pelo cardápio colocado pela presidente: concessões, parcerias público-privadas, choque de gestão e outros assuntos que fazem parte da pauta tucana.

No encontro, Dilma disse que, se não investisse nada neste ano, já gastaria um orçamento inteiro somente com os restos a pagar de 2010. Defendeu concessões nos aeroportos e o papel das parcerias público-privadas como forma de aumentar os investimentos em infraestrutura. Falou ainda sobre a renovação dos contratos de concessão de energia e gás, de modo que haja uma queda na tarifa para os consumidores.

Alckmin destacou que a reunião durou uma hora a mais do que o previsto. Após o encontro, o governador concluiu que Dilma tem uma dinâmica de trabalho bem diferente da do ex-presidente. Para ele, a petista opera mais como uma "gerente", característica que, curiosamente, atribuiu a si mesmo durante a campanha presidencial de 2006, quando enfrentou Lula.