A porcaria do dinheiro Para quem achava o cúmulo da degradação humana disputar a tapas os aviõezinhos de dinheiro arremessados por Silvio Santos sobre a mulherada de seu auditório, o reality show Jogo Duro estreou na Globo depois do Fantástico disposto a mostrar o que as pessoas são capazes de fazer por qualquer nota. Tipo meter a mão em ratos, cobras e lagartos, vermes, sapos, caranguejos, gosmas, lodo, limo, Eca! Nesse clima de esgoto, o dinheiro todo melecado que os concorrentes encontram pelo caminho escorregadio vai sendo enfiado por dentro das roupas pegajosas da sujeira que envolve as cédulas. A sensação de nojo de quem está no jogo é compartilhada pelo telespectador. Dá para imaginar até o mau cheiro! O vencedor do primeiro programa levou R$ 11 mil e deixou no ar uma pergunta inquietante: que tipo de porcaria você faria por essa grana? Não precisa responder agora! ATRAÇÃO ANIMAL Elizabeth Savalla está flertando acintosamente com um macaco na novela das sete, na Globo, e o Ibama nem é com ele! É mais um escândalo da gestão Carlos Minc no Ministério do Meio Ambiente. EFEITO TERAPÊUTICO Tudo que Susan Boyle precisa agora é de uma boa pinça. E um pouco de paz para fazer as sobrancelhas. Vai se sentir bem melhor depois! Dieta nova Ronaldo Fenômeno jantou ontem com amigos em Nova York. Se nem assim ele emagrecer... De cara limpa O pai de Britney Spears proibiu bebida alcoólica na área VIP dos shows da cantora em Londres. Você já se imaginou inteiramente careta nessa situação? Mundo animal Dado Dolabella fez o parto de uma ovelha no reality show A Fazenda, da Rede Record. Mãe e filha passam bem! The book is on the table Joel Santana tomou gosto pelo inglês. Quer, inclusive, desafiar Robinho para uma conversa na língua de Shakespeare durante a Copa das Confederações. A hora é essa! Quando, afinal, o Imposto de Renda vai dar um gás no Rubinho Barrichello? O Helinho Castroneves ganhou mais uma na F-Indy, domingo passado no Texas. Obama pode! Barack Obama esticou sua viagem oficial ao mundo islâmico num fim de semanazinho magnífico com a mulher e as filhas em Paris. Ele merece! Se fosse o Lula, o Álvaro Dias pediria impeachment do presidente. Ela voltou! Voltando às quadras depois de quase um ano tratando de lesões, Maria Sharapova arrancou suspiros em sua estreia no torneio de Birmingham, na Inglaterra. Os mais babões diziam que a tenista fica melhor ainda fora de forma!