A presidente não tinha alternativa O escândalo Palocci estava tendo efeito devastador para o governo e, caso se prolongasse mais, representaria não só a possibilidade de aprofundamento da ameaça à governabilidade no Congresso, mas também poderia provocar a perda de credibilidade junto a diferentes setores da sociedade, num momento em que a presidenta tem desafios concretos a serem enfrentados - como o aprofundamento do combate à pobreza, o controle da inflação e a viabilização de recursos para obras de infraestrutura, indispensáveis para o crescimento do País e para a concretização de importantes eventos de impacto internacional, como a Copa do Mundo e a Olimpíada.