A roupa de mergulho vai à piscina

SÃO PAULO - É mesmo meio esquisito encontrar o vizinho vestido com roupa de mergulho na piscina do prédio. Mas, enquanto o calor não está lá aquelas coisas para deixar a temperatura da água mais agradável, essa cena tende a ser cada vez mais comum tanto nos condomínios quanto nos clubes. Atletas amadores e profissionais estão recorrendo a esse tipo de traje para aumentar o desempenho e aguentar as temperaturas da estação.

O músico Geoge Alveskog, de 32 anos, comprou, por cerca de R$ 900, um macacão do modelo long john (com mangas e pernas compridas) para nadar na piscina de 50 metros do Palmeiras, na zona oeste de São Paulo. "A piscina olímpica não é aquecida. A roupa deixa o treino mais confortável. As piscinas aquecidas do clube são menores, de 25 metros, e, além disso, nessa época ficam lotadas e não dá para nadar direito", conta.

"Quando a temperatura da água está abaixo de 16°C, a roupa faz falta", diz a atleta Giuliana Braga, responsável pela escolha dos artigos de natação que vão para a prateleira da Decathlon. Giuliana sabe do que está falando: ela faz travessia em mar aberto. "Além de manter o calor do corpo, aumenta a velocidade em 10%, diminui a resistência e melhora a flutuação."

Produtos. Considerada referência entre os mergulhadores, a loja Claumar passou a ser procurada também por nadadores - amadores ou profissionais. "A procura de roupa de neoprene para nadar tem aumentado muito", diz o proprietário, Claudio Guardabassi. "Indico o neoprene de 3 milímetros, o tipo mais fino usado pelos mergulhadores. Se for mais grosso, como o de 6 milímetros, prende os movimentos e dificulta as braçadas."

A Claumar também tem uma oficina que faz ajustes nas roupas. Isso é especialmente útil para mulheres, com medidas diferentes de busto e quadril. Cobram R$ 120 pelo serviço.

Dependendo da marca e do modelo, o preço dessas roupas varia de R$ 300 a R$ 1,3 mil, em média. Há alternativas para quem não quer investir tanto. A Narwhal tem uma blusa com peito de neoprene por R$ 150.