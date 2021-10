A São Xico da serra gaúcha

Trilhas para caminhadas e bike, reservas ecológicas e até uma livraria imperdível. São Francisco de Paula é assim. E mais: a cidade faz parte de algumas das mais interessantes rotas turísticas do Brasil, com direito a cachoeiras, cânions e neve. Essas atrações estão a apenas a 115 quilômetros de Porto Alegre. Por isso, a Continental Pneus escolheu São Francisco de Paula como um dos destinos para uma agradável viagem de fim de semana.

São Francisco de Paula integra vários circuitos turísticos oficiais do Rio Grande do Sul, juntamente com outras cidades da região: as rotas Romântica e dos Campos de Cima da Serra, além dos Caminhos da Neve e o Circuito Cascatas e Montanhas. Todos têm estradas bem sinalizadas, hotéis, pousadas e restaurantes.

Na Rota Romântica as cidades pelo caminho, de forte colonização alemã, exibem seus jardins floridos nas ruas, praças e moradias. O colorido desse cenário varia conforme a estação do ano, assim como as festas populares, os eventos culturais e os produtos artesanais.

Na chamada rota dos Campos de Cima da Serra está a parte mais alta do estado rio-grandense. Ali, a grande atração são os imensos cânions do Parque Nacional dos Aparados da Serra, onde há também muitas trilhas, cachoeiras e serviços de passeios a cavalo.

Os Caminhos da Neve, como o nome sugere, cruzam 18 cidades, incluindo São Francisco de Paula, com maior ocorrência de neve durante os meses mais frios do inverno.

Por fim, o Circuito Cascatas e Montanhas é a meca dos adeptos dos pedais. Quem tiver a oportunidade de levar suas magrelas na viagem pode curtir 123 quilômetros de estradas de terra entre as cidades de Rolante, Riozinho e São Francisco de Paula.

Travessia de rios e uma livraria

Para quem só quer ficar na cidade, São Xico tem muito a mostrar. Como o Passo da Ilha: uma passagem sobre o Rio Tainhas, caminho costumeiro dos tropeiros de antigamente. Hoje, é possível atravessar de carro nos trechos mais rasos e admirar a beleza do rio que apresenta adiante uma queda d’água.

No Passo do Inferno, ao contrário, foi preciso construir uma ponte de ferro em 1932 para cruzar o rio sobre um vão de 74 metros. O vale formado em desníveis de até 400 metros é ótimo para fazer fotos enquadrando a ponte e uma cachoeira ao fundo.

No centro de São Francisco do Sul os apreciadores de livros e objetos de arte precisam conhecer a livraria Miragem. Instalada em um casarão histórico, a loja tem vários ambientes em estilo rústico e aconchegante – inclusive um café anexo. Amantes de carros antigos devem visitar o Museu do Automóvel, com vários modelos bem conservados.

Para pegar a estrada com segurança

A partir de Porto Alegre, siga pela RS-020 em direção a São Francisco de Paula. Não raramente há neblina ou até neve na região. Por isso, vá com atenção e siga essas dicas para viajar com segurança. Lembre-se sempre de cuidar dos protocolos de higienização para evitar a contaminação pelo coronavírus.

1) Todo cuidado é pouco em viagens com neblina ou neve. Assim como na chuva, manter-se a uma distância segura do veículo à frente é fundamental, não só pela visibilidade diminuída como também pela umidade do asfalto. Em pista molhada o motorista precisa de três vezes mais espaço para frear com segurança.

2) Lembre-se: em momentos de neblina, faça uso somente dos faróis baixos. Evite parar no acostamento, mas, se for mesmo necessário, deixe o pisca-alerta desligado até parar. Preste atenção nas placas e na sinalização de solo para orientar-se.

3) Mantenha os limpadores de para-brisa sempre em ordem. Evite utilizar álcool ou querosene para limpá-los, porque esses produtos ressecam as borrachas. Ao acionar as palhetas, esguiche um pouco de água – que deve estar misturada com algum produto desengordurante no reservatório – para retirar a sujeira do vidro.

Boa viagem!