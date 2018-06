A semântica da realidade Ironia do destino! A transição começa sob o signo de um ajuste "rudimentar". Antes de embarcar para Seul, Dilma Rousseff reuniu-se com a equipe de transição e mandou segurar as bombas fiscais em gestação no Congresso, pediu revisão do Orçamento e, em linhas gerais, ordenou que se cumprisse a diretriz ditada no dia da vitória eleitoral, que "o povo não aceita que governos gastem acima do que seja sustentável".