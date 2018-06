A substituta de ''Dona Dunga'' Proibida pela Justiça de usar no programa de rádio a personagem Dona Dunga, que provocava a governadora Ana Júlia (PT) pelo fato de Belém ter sido preterida como sede de jogos da Copa, a campanha do tucano Simão Jatene substituiu por Dona Diarista, que critica o bordão da petista de "arrumar a casa". A governadora reagiu e denunciou o "tom depreciativo e preconceituoso" da propaganda. Líder das pesquisas, Jatene procura esvaziar o discurso da adversária dizendo que governou o Pará com Lula presidente (2003-2006) e teve uma relação de parceria com o governo federal.