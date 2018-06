A Terra é cinza!

Quando, enfim, Cubatão conseguir seu cobiçado título de estância turística de São Paulo, a cidade entrará nesse mercado com credenciais de primeiro balneário do fim do mundo oficialmente reconhecido em todo o planeta, a despeito da concorrência de Volta Redonda, Chernobyl e da Los Angeles de Blade Runner. Prenúncio de um estágio da sociedade industrial preocupada em explorar a própria tragédia como alternativa de lazer. Os esportes radicais, por exemplo, logo vão incorporar modalidades decorrentes do aquecimento global. Imagina um fim de semana num bloco de gelo desprendido da Antártida ou numa ilha submersa pela elevação do nível das águas dos oceanos! O lugar que não dispuser do recurso das catástrofes para entreter os visitantes poderá apelar para os parques temáticos com simuladores de queimadas, enchentes, engarrafamentos, brigas de quadrilhas, sequestros relâmpagos... O bom, no caso, é que ninguém precisa ter medo das férias. EFEITO RUBINHO Lucilia Diniz só relaxou quando os amigos se despediram após uma reuniãozinha ontem à noite em sua casa para promover o disco do cantor Latino. A empresária temia pelos comentários de Hortência sobre a estrela do artista. HERÓIS DA RESISTÊNCIA Por que diabos o ministro Nelson Jobim e o senador Jarbas Vasconcellos não se juntam para moralizar o PMDB ou deixar o partido? Praticamente um anjo Noemi Letizia, a jovem pivô da separação de Silvio Berlusconi, diz agora que tem namorado firme e é virgem. Isso quer dizer o seguinte: estão criando um clima propício para o premiê italiano processar a ex-mulher por calúnia e difamação. Traição suína A torcida do porco está doente. Imagine que a gripe suína classificou o São Paulo para as quartas de final, sem necessidade de medir forças com o adversário mexicano nas oitavas de final da competição. Ô, raça! O deputado Ibsen Pinheiro está convencido de que "o Congresso tem os defeitos do povo brasileiro". Ou seja: o eleitor é igualzinho àqueles que se lixam pra ele. Bando de amadores O problema no roubo dessas telas de Portinari, Tarsila e Teruz em São Paulo é que a polícia brasileira, nesses casos, costuma ser tão especializada quanto as quadrilhas em atividade no mercado de obras de arte no País. Um pior que o outro É grande o empenho da política gaúcha em provar que o Rio Grande do Sul tem coisas piores que o deputado Sérgio Moraes. Falta ainda convencer a opinião pública de que seu maior erro foi eleger a governadora Yeda Crusius. Pechincha bolivariana Você compraria um celular de US$ 14 nas mãos de Hugo Chávez?