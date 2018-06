A top mais nova da temporada de moda

Assistente de direção, Sara de Lauro recebeu e aceitou o convite para desfilar para a Cavalera no Minhocão com a sua bebê, a pequena Stella, de 1 ano e 4 meses, uma criança careca de olhos azuis. Vestia um macacão com a estampa da bandeira de São Paulo e muito simpática, dando tchau e mandando beijinhos, a menina fez o maior sucesso no desfile, que foi mais longo que o normal. Uma apresentação na Bienal em geral dura de 10 a 15 minutos - o da Cavalera chegou a quase meia hora. E nem assim a pequena se cansou. De longe, a mais jovem top model da São Paulo Fashion Week. Assediada por fotógrafos e jornalistas, Stella não perdeu o bom humor. No colo da mãe, uma morena tatuada, despediu-se dando animados tchauzinhos.